Boom di donazioni al pranzo per gli alluvionati del Bangladesh

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oltre 60 persone, chi in presenza e chi ha richiesto il piatto da asporto, hanno partecipato alorganizzato al Mamy’s pub di viale Carducci a Cesenatico per aiutare glideldove metà nazione è stata distrutta. Tolto il costo delle materie prime, tutto il ricavato è stato inviato in. L’idea è stata di Omar Mohammed 42 anni dele Giuseppe Mami titolare con Sofia e Nicole Sintini del Mamy’s pub in viale Carducci a Cesenatico dove ha avuto luogo il. Nel paese di Omar 350 persone, senza più la casa, vivono nella scuola grande del paese. Hanno bisogno di soldi per comprare lo stretto necessario e prima di tutto il mangiare e in primis il latte e il cibo per i bambini. Solo nella sua città sono morte più di 400 persone. E’ stato uncon un piatto unico "Mesban", riso blasmati con uovo sodo, manzo e verdure speziate.