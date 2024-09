Attenzione a questa pista da sci | lo sfregio dell' Europa alla Cina come ci stanno fregando | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un esempio di straordinario ingegno tecnologico, all'insegna (anche)e energie rinnovabili. Oppuremolti credono l'ennesimo schiaffoall'e al resto'Occidente che lottano in maniera drammatica con i tentativi di risparmiare energia e avviarsi"transizione" edecarbonizzazione senza compromettere crescita e benessere. Arriva da Shanghai la nuova sfida del regime di Pechino al resto del mondo. Nel weekend è stato inaugurato il più grande resort sciistico al coperto del mondo, mentre il Paese registra l'agosto più caldo degli ultimi 60 anni. Inevitabili, sorgono polemiche per il costo in termini energetici e climatici di una struttura che occupa centomila metri quadrati. Nella finta piazzetta alpina dove si è svolta la cerimonia di apertura del resort, il termometro aveva già  raggiunto i 30 gradi alle 9 del mattino.