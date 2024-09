Antonio Bellocco trafitto da 21 coltellate 6 al cuore | la ferocia di Andrea Beretta nell’uccidere il rivale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre – Ventuno, sei al, cinque al collo e dieci superficiali. Sono i primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo didetto “Totò ‘u Nanu” esponente dell’omonima famiglia di ’ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, condannato a 9 anni per associazione mafiosa e sempre più influente nel secondo anello verde di San Siro. L’esame I periti hanno i canonici 60-90 giorni per depositare la relazione post autopsia, tuttavia filtra già qualche informazione sull’accanimento con cuiè stato accoltellato da. Sul cadavere dinon sono stati rinvenuti proiettili e dunque non ci sarebbe stato alcun secondo sparo, oltre a quello che ha ferito “Berro”. Di un secondo rumore, simile a un’esplosione, aveva parlato un testimone.