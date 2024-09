Altro che Paralimpiadi A Roma per fare sport le persone con autismo e malattie rare devono combattere con la burocrazia del Comune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mentre a Parigi il tricolore chiude lebattendo il precedente record di medaglie d’oro, in Italia la strada dei diritti si dimostra ancora lunga e in salita, quando non addirittura sbarrata. Il Progetto Filippide, un programma nazionale nato nel 2005 di avvio all’attivitàiva (corsa e nuoto) perconal quale aderiscono circa venti associazioniive presenti in otto Regioni, e che tra le varie iniziative organizza in particolare da qualche anno la Run For Autism a, rischia di vedere seriamente compromessa la sua continuità.