Allerta meteo a Napoli | danni e disagi Stazioni del treno allagate e collegamenti interrotti con Ischia e Procida

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Anche in Campania, dove la pioggia sta cadendo ormai da diverse ore, si contano ie idovuti al maltempo. Questa mattina a, in via Bernini, un albero ad alto fusto è crollato causando una grande paura tra i residenti del Vomero. Fortunatamente, non si registra alcun ferito. Numerosi in particolare ilegali ai trasporti pubblici. L’Ente Autonomo Volturno ha annunciati che, a causa dell’allagamento di alcuni punti, risulta bloccata una tratta della linea-Poggiomarino, precisamente tra ledi Poggiomarino e Pompei Santuario. “Pertanto i treni in partenza dalimitano la corsa a Pompei Santuario ed i treni peravranno origine da Pompei Santuario”, si legge nella nota dell’Eav.