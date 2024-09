Accesso caos al Lungobisenzio polemica Zenith | Potremmo anche andare altrove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prato, 9 settembre 2024 – “Per prima cosa chiediamo scusa a tutti i tifosi che hanno aspettato più di mezz’ora fuori dallo stadio per entrare a causa di un problema burocratico sugli addetti dell’antincendio. Abbiamo cercato di risolvere nei tempi più brevi possibili, purtroppo non abbiamo trovato collaborazione da parte del gestore dell’impianto. Stiamo pensandodi cambiare campo da gioco per le partite casalinghe. Faremo un consiglio domani e decideremo il da farsi”. Parole non certo tenere, a fine partita, quelle del vice presidente dellaPrato, Enrico Cammelli, che non mira direttamente alla, ma certo non vuole evitarla. La possibilità di abbandonare la città per trovare altra destinazione non è minaccia da poco, in realtà. "Pensavamo di avere un po’ più di collaborazione, purtroppo non c’è stata, chiediamo scusa a tutti i tifosi.