Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo ventunesima tappa cronometro Madrid-Madrid | vince Kung maglia rossa a Roglic

(Di domenica 8 settembre 2024) Stefanla, l’ultimadella 79ª edizione dellaa Espana. Lo svizzero riesce all’età di 30 anni a portarsi a casa la primadi un Grande Giro. Secondo posto per Primoz, che non si è risparmiato nemmeno oggi e ha confermato alla grande la suaconcludendo con 30” di ritardo da. Terzo posto per Matteo Cattaneo, che si mette dietro l’altro italiano Filippo Baroncini. Gli azzurri chiudono rispettivamente con 42” e 43” di ritardo. Ben O’Connor riesce a difendere la posizione dagli attacchi di Enric Mas, che si accontenta della terza posizione nel Giro di casa. Quarta vittoria allaper, che a 35 anni non sembra aver perso la voglia di combattere dei più giovani.