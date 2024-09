Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina | quarta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 15 settembre nella cornice del Gewiss Stadium. Appuntamento importante per Raffaele Palladino che sfida il suo maestro, Gian Piero Gasperini, in un momento delicato per i viola che fin qui hanno collezionato tre pareggi incastonati nel doppio appuntamento (vinto a fatica ai rigori) in Conference League contro la Puskas Akademia. Una vittoria e due sconfitte invece per l’che dopo la sosta punta a ritrovare tre punti e brillantezza dopo i passi falsi col Torino e con l’Inter. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva.– Samardzic cerca posto, mentre Brescianini insidia Pasalic.