Peste suina africana come gestire la minaccia al mercato italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) L’industria agroalimentare italiana è a rischio. Stavolta l’attacco non arriva da etichettature fuorvianti che un qualche burocrate europeo ci vuole imporre, oppure da campagne talebane contro la carne. Sì certo, quelli sono problemi da non prendere sotto gamba e che i nostri rappresentanti al rinnovato Parlamento europeo dovranno affrontare rapidamente,una questione di interesse nazionale. No, oggi la precedenza assoluta è data dalla(Psa). Un’epidemia dagli aspetti carsici, che – seppur con volumi ridimensionati rispetto ad Asia e Africa – affligge gli allevatori di buona parte d’Europa: Germania, Paesi Bassi, ma anche Croazia e Polonia. Non ne è immune l’Italia. Vuoi per ragioni geografiche – così esposta a tutti i fenomeni che coinvolgono il bacino mediterraneo – vuoi per la dimensione del suo settore.