Paralimpiadi Ragazzini la regina di Parigi

(Di domenica 8 settembre 2024) "La medaglia di bronzo è una grande soddisfazione ed è stato stupendo come tutta Faenza mi sia stata vicina durante le". Carlottaha compiuto una vera impresa avincendo il bronzo nella gara individuale femminile categoria 3 di tennis tavolo. Un successo che ha fatto intenerire anche una come lei, che di solito non trasmette emozioni quando gioca. "Ammetto che quando ho segnato il punto decisivo nei quarti di finali che mi ha dato la certezza di vincere una medaglia, una lacrima mi è sfuggita anche se non è da me. Ho vissuto un’esperienza unica ed è stato fantastico ed emozionante giocare davanti a seimila persone, considerando che le nostre partite si disputano di solito davanti a pochi spettatori".