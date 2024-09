Nations League 2024 2025 Cristiano Ronaldo decisivo | il Portogallo vince 2-1 in rimonta sulla Scozia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ilbatte 2-1 inlae sale a 6 punti in classifica nel gruppo 1 di Lega A digrazie ai gol di Bruno Fernandes e. Non è stata però una passeggiata quella dei ragazzi di Martinez all’Estadio da Luz. Al 7? è la Tartan Army a passare in vantaggio. Su cross dalla sinistra di McLean, in area sbuca McTominay che di testa firma l’1-0: è il decimo gol nelle ultime 16 presenze in nazionale per il nuovo centrocampista del Napoli, andato in rete già nella precedente partita contro la Polonia. Al 54? arriva il pareggio dei padroni di casa. Rafa Leao dalla sinistra scarica al limite dell’area per Bruno Fernandes, che di prima intenzione col mancino in controbalzo si inventa una traiettoria velenosa per Gunn, che arriva sul pallone senza riuscire a negare la rete al fantasista dello United.