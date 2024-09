MotoGP Bagnaia cerca la rivincita immediata su Martin Ipotesi pioggia a Misano per il GP di San Marino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Alle ore 14.00 odierne scatterà il Gran Premio di Sandi, la gara completa dopo la Sprint di ieri vinta da Jorgedavanti a Francesco. Il risultato della competizione dimezzata ha portato a 26 i punti di differenza nel Mondiale. Questo significa che, qualunque cosa accada quest’oggi, lo spagnolo resterà leader della classifica generale. Per Pecco è imperativo reagire come aveva saputo fare in qualifica (dove però i punti non vengono assegnati), allo scopo di dare un deciso segnale al rivale per l’Iride, soprattutto considerando come l’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sia storicamente particolarmente gradito dal piemontese. In tal senso, sarà cruciale la partenza. Ieriator ha cambiato completamente le carte in tavola in virtù di un avvio fulminante, grazie al quale si è posto al comando e ha potuto impostare il proprio ritmo a piacimento.