McTominay al Napoli per la prima volta al Maradona

(Di domenica 8 settembre 2024) Il primo approccio diallo stadio Diego Armandosi è svolto tra shooting. Ore 12.20,arriva all’aeroporto di Capodichino. Il calciatore britannico, di ruolo centrocampista, è giunto a Capodichino alle ore 12.20. Ad attenderlo in aeroporto numerosi tifosi napoletani, salutati dal calciatore con l’esclamazione: “Forza”. Di lì a poco, non è mancata l’espressione del suo stupore, a bordo dell’auto che lo avrebbe condotto in hotel, “Wow, sono tantissimi”. Ore 13, l’arrivo in hotel. Il giocatore si è dapsistemato in hotel, per poi raggiungere lo stadiodopo un paio d’ore. Ore 15,arriva allo stadio. Il britannico è stato da subito colpito piacevolmente dallo stadio e dalla maglia: “è uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo”.