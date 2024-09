Massacrata a coltellate Arrestato il marito Disperati tentativi dei figli per soccorrerla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) L’hacolpendola con un coltello a serramanico davanti agli occhi dei tredi 6, 13 e 14 anni. Lei pochi giorni prima se n’era andata di casa per fuggire alla violenza del. Era tornata, forse per chiarire, e lui l’ha ammazzata colpendola più volte all’addome. Poi è fuggito e si è nascosto al buio poco lontano dall’abitazione lasciando soli ia soccorrere la madre in fin di vita. Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, di origine brasiliana, è stata uccisa venerdì notte nella sua casa a Saltara intorno alle due dalEzio Di Levrano, 54 anni da compiere, originario di Brindisi, autista di scuolabus e di autobus turistici, ed è morta poco dopo all’ospedale Torrette di Ancona dove è arrivata con l’eliambulanza in condizioni disperate. L’assassino è statodai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato.