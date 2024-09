Mamma sto male devi aiutarmi Cercano di estorcerle 9mila euro truffa sventata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Poggibonsi (Siena), 8 settembre 2024 – Pensionati ancora nel mirino dei delinquenti. Anziana poggibonsese sventa unache avrebbe avuto del clamoroso. Anche per l’ammontare della somma che hanno tentato di. A questo giro con il giochetto del falso medico e della falsa malattia della figlia. “Signora buona sera. Sono il medico del pronto soccorso. Sua figlia ha preso un virus e sta malissimo. Per salvarla dobbiamo far arrivare un medicinale dalla Svizzera che costa 9 mila. Ce li ha in casa?”. E’ l’incipit della telefonata che all’ora di cena ha ricevuto una anziana coppia di Poggibonsi. Ed è anche l’inizio del tentativo dia cui la donna è sfuggita grazie a un invidiabile self control e alla lucidità che è riuscita a mantenere in quei drammatici momenti. “Dopo pochi secondi - racconta l’anziana signora - quell’uomo mi ha detto: le passo sua figlia.