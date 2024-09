LIVE Moto2 GP San Marino 2024 in DIRETTA | Canet si prende la prima posizione Arbolino terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 Vietti ora guadagna su, Ogura invece ha ripreso smalto e si avvicina a. -13 Va lungo, entra Ogura che sila seconda. -13 Passa davanti ora Aronche prova a strappare: lo spagnolo sembra averne di più in questa fase. -14 Ha decisamente cambiato marcia, Ogura si è accodato alla coppia davanti, Vietti più lontano. Garcia è ventesimo. -15 Adessoha riperso qualcosa, a sua volta sta guadagnando Vietti su Ogura per la terza. -16fa semplicemente paura nel T3 e guadagna su tutti, ora è il più veloce in pista. -17 Costanteattorno al mezzo secondo di vantaggio su. -18 Celestino Vietti adesso sembra aver trovato un minimo di passo per riavvicinarsi al podio.