Judo Azerbaigian in trionfo nella prova a squadre degli Europei Junior Francia battuta allo spareggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) L’chiude in bellezza una settimana trionfale sui tatami dell’Unibet Arena di Tallinn (Estonia) e vince ladei Campionati2024 di. Dopo aver conquistato ben quattro titoli individuali (imponendosi nel medagliere della manifestazione), il movimentoo ha festeggiato quest’oggi anche il successo nel Team Event della rassegna continentale Under 21. Dopo aver sconfitto Bulgaria (4-1) e Turchia (4-0), l’ha completato l’opera battendo in finale laper 4-3 grazie ai punti raccolti da Kanan Nasibov (+90 kg), Vusal Galandarzade (-73 kg), Aslam Kotsoev (-90 kg) e nel match dida Fidan Alizada (-57 kg) sulla transalpina Alya De Carvalho per waza-ari.