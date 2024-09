Il sondaggio sul campo largo | i dem promuovono il patto con Renzi Grillini scettici E pesano gli indecisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Il quadro politico con il quale abbiamo affrontato la consueta pausa estiva e che ci era stato consegnato dalle elezioni europee, a una prima lettura, sembra piuttosto netto: il centrodestra è in salute e tutti i suoi partiti hanno registrato una crescita più o meno marcata rispetto alle quote raccolte alle politiche del 2022. Eppure, nell’altro emisfero della politica italiana, se tenessimo insieme tutte le forze di opposizione arriveremmo a una quota del tutto simile a quella della maggioranza. Insomma: l’avvenuta polarizzazione politica porterebbe, in questo momento, a un equilibrio molto vicino alla parità. Come sappiamo, però, in politica raramente la somma fa il totale.