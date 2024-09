Fine vita e femminismo hard L’arte ma anche la politica arrivano in Mostra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Nessuna sorpresa, buona sorpresa. Adagio che s’addice a molte giurie cinematografiche, compresa quelle veneziane, in grado, nel passato, di compiere scelte sciagurate. Il Leone d’oro a La stanza accanto era inebile: sia per le intrinseche qualità di un racconto crepuscolare incentrato su la più umana delle fragilità, sia per l’assenza di veri rivali in grado di contenderglielo. Pedro Almodóvar ha diritto a essere doppiamente felice. Perché questo premio lo risarcisce di assurde omissioni visto che è in quasi mezzo secolo di carriera non ha mai ottenuto, fino ad oggi né una Palma d’oro né un Leone d’oro, se si esclude quello alla carriera del 2019, sia perché gli è stato decretato da una giuria presieduta da Isabelle Huppert in cui erano eccezionalmente presenti ben cinque registi di grande fama.