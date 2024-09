Ecco perché ora Pecco Bagnaia rischia | gli oscuri scenari di Marco Lucchinelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Lo chiamavano Cavallo Pazzoera un simpatico anticonformista, in pista e fuori. Piaceva per quello all'inizio degli anni ‘80 quando il motomondiale si stava rilanciando dopo il ritiro dei re dei re, Giacomo Agostini., fresco 70enne che non ha mai detto in vita sua quello che non pensa, ha vinto un clamoroso mondiale nelle 500 (le MotoGp di oggi) nel 1981 e vissuto due o tre vite. Spericolate anche, come quella che Vasco Rossi cantò al Festiva di Sanremo del 1982, serata nella quale, da campione di motociclismo in carica, si cimentò poco dopo il Blasco. Proprio così:è stato pilota ma anche viveur, cantante, attore, personaggio e sempre protagonista. Ha vissuto da iconoclasta mai banale.