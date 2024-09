A che ora la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2024 | programma tv chi saranno i portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) La conclusione della 17ma edizioneverrà segnata dalla consuetadi, prevista nella serata di oggi, domenica 8 settembre, alle ore 20.30, a Parigi: torneranno a sfilare iin rappresentanza184 delegazioni. Non ha ancora sciolto le riserve l’Italia, che comunicherà i nomi deiazzurri soltanto al termineultime gare inquest’oggi, che vedranno impegnati 4 atleti nelle gare di canoa: la delegazione italiana è stata composta da 141 atleti, 70 uomini e 71 donne, in gara in 17 discipline. Ladidi Parigiverrà trasmessa in tv in chiaro a cura di Rai 2 HD, mentre lo streaming gratuito sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.