2024 fuga dall' ipertecnolgia

(Di domenica 8 settembre 2024) In America cresce la ribellione contro lo strapotere delle macchine sempre più «intelligenti». che, come per i luddisti del ‘700, diventano anche bersagli. Spegnete i computer dove si addestrano le Intelligenze artificiali, Chiudete tutto, se davvero volete salvarvi», implora ormai Eliezer Yudkowski. È uno tra i più competenti esperti al mondo dell’IA e lavora al prestigioso Machine Intelligence Research Institute di Berkeley, California. È anche a capo di un movimento di profeti di sventura e tecno-scettici che si sta arricchendo di critici, accademici e scrittori, tutti convinti che entro il 2034 potenti macchine ribelli avranno la meglio sull’uomo. Yudkowski è il più pessimista di questo movimento «neoluddista», neo perché i luddisti erano gli operai inglesi che a fine Settecento protestavano con violenza contro la Rivoluzione industriale nascente.