Vuelta 2024 ventesima tappa Villarcayo – Picon Blanco oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Laa Espanasi avvicina alla conclusione con la, e penultima,. Ultima grande fatica, prima della cronometro finale, per i corridori, che saranno impegnati nei 172 km in montagna daal Picón. Insieme al Cuitu Negru e al Covadonga questa prova rientra nelle tre più complicate della corsa iberica. Ben sette GPM (tre di prima, due di seconda e due di terza categoria), di cui uno sarà l’arrivo in salita sul Picón. Partenza in programma per le 13.00 e arrivo previsto per le 17.17.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA Gli appassionati potranno seguire ladellaintv esclusiva su Eurosport, oltre che insu Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface.