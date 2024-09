Vigor una nuova società ambiziosa Dopo tanti anni Senigallia sogna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ad aprile le prime voci, ad agosto il simbolico abbraccio di un’intera città per accogliere il nuovo corso di unaprofondamente rinnovata. Nel mezzo giorni e giorni di duro lavoro e tanto mercato. Gli ultimi cinque mesi dellasono stati intensi, ricchi di novità e colpi di scena in attesa di conoscere i verdetti del campionato di serie D.derby e sfide di cartello nel girone F, ma la formazione rossoblu si presenta ai nastri di partenza come temibile outsider. L’obiettivo del club è alzare l’asticella attraverso un percorso di rinnovamento che non perda mai di vista l’identità, ciò che mister Aldo Clementi definisce lo spirito senigalliese. È opportuno però riavvolgere il nastro, tornare ad aprile 2024, quando le voci sul possibile ingresso indell’ex ceo del Cesena Robert Lewis si sono fatte via via più concrete.