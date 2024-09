Tennistavolo assegnate tutte le ultime medaglie nei singolari maschili e femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultima giornata per quanto riguarda ilalle Paralimpiadi di Parigi 2024. In programma c’erano lesette finali delle varie classi tra singolo maschile e femminile, conlerimanenti che sono state così. Nel singolo maschile MS8 la medaglia d’oro è andata all’ucraino Viktor Didukh che ha battuto il cinese Zhao Shuai per 3-2 (11-7, 4-11, 11-8, 9-11, 11-8). Una vera e propria lotta nella quale è prevalso il 37enne di Lviv. Si è proseguito poi con la finale del singolo femminile WS8 conquistata con agio dalla cinese Huang Wenjuan per 3-0 sulla norvegese Aida Husic Dahlen (11-4, 12-10, 11-6).