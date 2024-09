Perché il cane nasconde o sotterra cibo e oggetti?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024) Tutto ciò che apparentemente può sembrare strano all’occhio umano, nel linguaggio non verbale ha invece un significato ben preciso. Questo vale anche per ilchevari. Se ha uno spazio esterno a disposizione, lo fa scavando buche in giardino o scegliendo un luogo appartato e sicuro in qualche angolo della casa. Sapere cosa sceglie edecide di preservarlo è fondamentale per conoscerlo sino in fondo e capire quali sono i suoi bisogni. Per prima cosa è importante sottolineare che non si tratta di un capriccio o di un dispetto che vanno redarguiti. È un istinto che questi animali si portano nel proprio Dna da secoli e che devono assecondare indipendentemente dal proprio grado di addomesticamento e dal reale bisogno di cacciare il proprio pasto per sopravvivere.