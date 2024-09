Mattarella | Completare Ue o crollerà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 15.05 "L'edificio europeo va completato perché non può restare a lungo incompleto, perché non reggerebbe all'urto degli eventi internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'Università della Valle d' Aosta. Per il capo dello Stato molti "in tanti Paesi dell'Unione, forse tutti, vengono illusi da chi pensa che si possa tornare a un'epoca d'oro del passato, che non c'è più, ammesso che fosse d'oro. Illudersi che si torni indietro è un' illusione, un inganno".