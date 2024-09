Mafia turca dal grilletto facile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Terrorismo, rotte di migranti, traffico di armi e - soprattutto - di eroina. Per la «del Bosforo» sono tutte buone ragioni per mettersi a sparare in vari Paesi d’Europa. Con una serie di delitti per il controllo del territorio che lascia una scia di sangue molto pericolosa. «Razzi, bombe, tutto D’ora in poi non mi fermerò, che tutti stiano attenti ormai d’ora in poi che tutti escano dai propri luoghi di lavoro, che escano dalle loro fabbriche, raderò al suolo tutto». A formulare questa minaccia, intercettate dalla polizia italiana, è stato Boris Boyun, il boss dellapiù ricercato in Turchia e residente nel nostro Paese, da dove - seppure agli arresti domiciliari - continuava a coordinare le molteplici attività criminali in mezz’Europa.