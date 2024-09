LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sale l’attesa per Caironi Sabatini e Contrafatto record del mondo per Bingchen Cai e Palomeque Moreno

Leggi tutta la notizia su oasport

20:58 Tra poco i 400 metri T47, accorpati con i T46, nei quali il grande favorito è il marocchino Ayoub Sadni, unico sotto i 46 secondi come personale nonché primatista delin carica. 20:56 Ancora novità dal peso, dove al comando va Aled Davies con 15.10 in quota Gran Bretagna, è F42. Questi gli 8 qualificati per i secondi tre lanci: 1 Davies (GBR) 15.10 – F42 2 Sorour (KUW) 15.01 – F42 3 Habscheid (LUX) 14.97 – F63 4 Halgahawela (SRI) 14.51 – F42 5 Roberto Floriani (BRA) 14.10 – F42 6 Touzi (FRA) 13.33 – F42 7 Rikhsimov (UZB) 13.31 – F42 8. Schober (AUT) 12.27 – F63 20:53 Attenzione al lungo, perché nel T20 c'è stato il passaggio al comando del russo in quota neutrale Matvei Iakushev con 7.51, davanti a Romly con 7.45 e Obando Asprilla con 7.38. Mancano tre salti.