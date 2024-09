Legnago ferito e allarmato Gastaldello | Vis tosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Zero punti in classifica e la consapevolezza di incontrare una Vis Pesaro lanciata dall’eclatante vittoria contro il quotato Arezzo. Non è una vigilia facile quella delSalus, alle prese con diversi infortuni in vista della gara di domani (18,30). I lombardi non avranno i centrocampisti Diaby e Zanetti, entrambi infortunati, mentre il difensore centrale Zanandrea è squalificato. Rientra invece dalla squalifica il centrocampista Ibrahim e recupera anche il numero dieci Demirovic che ha avuto un problema alla caviglia e che per questo nell’ultima partita con il Campobasso era andato in panchina. Ieri l’allenatore dei lombardiha detto: "E’ stata una settimana di lavoro come le altre, ci siamo preparati bene per questa partita molto difficile, intensa.