Il sindaco del Rione Sanità | Napoli la camorra ed Eduardo visti da Martone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) ILDELSANITA' Raimovie ore 21.10 Con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Ernesto Mahieux. Regia di Mario. produzione Italia 2019. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Antonio Barracano è un capo camorrista che da anni fa il bello e il cattivo tempo neldi. Si vanta di avere amministrato la giustizia nel quartiere di avere spesso evitato conflitti di sangue. Tuttavia il suo regno minaccia di crollare quando un medico che gli ha sempre tenuto mano tenta di consegnarlo alla giustizia. DA VEDERE PERCHE' Perché il napoletanissimomette in mette vigorose immagini una delle migliori opere diDe Filippo. E Francesco Di Leva, pur avendo vent'anni di meno della parte come l'aveva immaginatas'impone per una grande presenza scenica.