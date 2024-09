Il locale delle risse Stop dopo 10 interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Dovrà stare chiuso per venti giorni. Sospensione decisa dal Questore di Monza Salvatore Barilaro per il, nei pressi della stazione ferroviaria, in corso Milano, che era stato scenario di scazzottate da Far-West lo scorso agosto. Spicca il caso di una donna, insegnante di sostegno, incensurata. Ubriaca. Che prima aveva aggredito due agenti della poliziaintervenuti per sedare una lite che stava degenerando in rissa e poi si era scagliata contro due Volanti della Questura intervenute a dare manforte ai colleghi. Ventisette anni, fisico scultoreo, la donna aveva preso a calci una Volante sfondando portiere e finestrino e stava facendo lo stesso con una seconda auto della polizia, prima di venire ridotta a più miti consigli con lo spray al peperoncino. Tutto era cominciato poco prima nel bar, dove la tensione aveva cominciato ad alzarsi fra alcuni avventori.