Il baby killer e le denunce per bullismo | Se hanno paura vanno ascoltati

(Di sabato 7 settembre 2024) Un ragazzino stanco di essere bullizzato perché che arriva a commettere un omicidio ad appena 16 anni. Questi giovani sono così vittime della loro fragilità o diversità, magari anche fisica? "Nelsi parte spesso con la presa in giro rispetto al corpo, perché si ha gli occhiali, perché si è troppo bambini o troppo grassi – risponde Arianna Marfisa Bellini, psicoanalista, responsabile centro Dedalus –. Soprattutto nelle scuole medie si vede tantissimo: c’è sempre un elemento che li contraddistingue. Ma anche qualcuno che ha un rapporto diverso con gli adulti. Questo potrebbe essere un caso: era andato a denunciare una situazione die, visto che è un minore, era andato per forza con la famiglia. Nel momento in cui gli adulti sono un mondo da tenere lontano". Il ragazzo decide di uscire con un coltello. I giovani sono sempre più armati.