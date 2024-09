I meme sul caso Sangiuliano-Boccia E Francesca Pascale posta foto di Berlusconi | Dilettanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – Non sono bastate le dimissioni diper arginare l’ironia graffiante che da giorni spopola sui social. Parallelamente alle storie e ai post di Maria Rosaria, si sono infatti moltiplicati inei confronti dell'ormai ex ministro della Cultura, già più volte bersaglio dei social per le sue gaffe (memorabili quelle su Dante “fondatore del pensiero di destra in Italia”, su Londra sede di Times Square”, o del Comitato “Neapolis 2500” che celebra il 25esimo centenario della fondazione della città, solo per citarne alcune). Non solo. Di fronte al gossip politico di fine estate c’è chi mostra nostalgia del passato. Come, ex moglie di Paola Turci, ma prima ancora ex di, cheunadel Cavaliere sul suo profilo Instagram. Una capo chino, pensieroso, con sopra la scritta “”.