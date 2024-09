GUIDA TV 7 SETTEMBRE 2024 | EVVIVA! CIAO DARWIN LE PARALIMPIADI FREEDOM MINIONS

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 7 settembre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:25 00:30! R CernobbioVideo-Frammenti Evento Rai2 21:00 23:45ParigiSportAbilia Sport Talk Show Rai3 20:30 23:15 Giù La Testa Tg3 Mondo Film Notiziario Rete 4 21:30 00:10: Oltre il Confine new King Arthur Doc. Film Canale 5 21:40 01:109 R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:20 23:10Beethoven Film Film La7 21:15 23:40 Deep Impact K-19: The Widowmaker Film Film Tv8 21:45 22:50 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:40 23:15 Amore Malato: Gli Angeli della Morte Crimini Italiani R Film Inchieste N.B: Annullati i pronostici di La7 in quanto andato è stato trasmesso “In Onda” invece del film “Chocolat”.