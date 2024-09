Giù la testa | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 7 settembre 2024) Giù la: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, sabato 7 settembre 2024, alle ore 20,35 su Rai 3 va in onda Giù ladel 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. È il secondodella cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C’era una volta il West (1968) e seguito da C’era una volta in America (1984). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1913, nelle vicinanze di Mesa Verde (un’immaginaria città messicana), Juan Miranda, un peone messicano che è a capo di un gruppo di banditi composto dall’anziano padre, dai suoi sei figli e da altri membri della famiglia, si trova su una diligenza da lui appena rubata, quando il gruppo viene sorpreso dal fragore di alcune esplosioni: dai fumi e dalle polveri appare un motociclista, Sean Mallory, esperto dinamitardo ed ex rivoluzionario dell’IRA.