Gentiloni Per Ue quadro economico positivo ma ci sono incognite

(Di sabato 7 settembre 2024) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “I dati di Eurostat sul secondo trimestre di quest’anno hanno più o meno confermato le nostre previsioni. Per quest’anno prevediamo una crescita dell’1% a livello europeo, che aumenterà attorno all’1,4 – 1,5 % l’anno prossimo”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici Paoloa margine dei lavori del Forum TEHA in corso a Villa d’Este a Cernobbio.ha parlato di “una crescita modesta se paragonata a quelle degli Stati Uniti.