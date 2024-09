Friedgescaping decorare il frigorifero con lucine e fiori è la nuova folle moda E gli esperti avvertono | Si rischia la contaminazione degli alimenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Dimenticate le calamite e i post-it attaccati alle ante. Adesso arrivano, candele, vasi, portafoto e addiritturail, trasformando questo utile elettrodomestico, in un’inutile decoro. È quanto prevede latendenza del “fridgescaping” esplosa su TikTok, che sta trasformando l’interno dei nostri frigoriferi in veri e propri angoli d’arte, dove frutta, verdura e cibarie devono lasciare lo spazio ad ammennicoli, contenitori estetici e colorati e via dicendo. La capostipite di questa tendenza è la creator Lynzi Judish, che ha trasformato il suoin un vero e proprio paesaggio, con prodotti disposti con cura e contenitori vintage, tra asparagi in vasi di vetro, brocche rosa antico e ciotole in ceramica si mescolano a prodotti disposti con cura maniacale.