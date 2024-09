Ct San Giorgio del Sannio ‘Campionati Italiani U11’ | Chiara Lanzillo protagonista nel doppio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEsperienza molto positiva per(3.5,2013), tesserata con il Ct Sandelche ha preso parte a Bari aiUnder 11’ femminili accompagnata dal responsabile del settore agonistico Antonio Pepe, La giovanissima tennista, in coppia con l’amica umbra Vittoria Fredduzzi (3.3) ha sconfitto al primo turno 6/3 4/6 10/5 la coppia formata da Mancori/Bazzica, nei quarti di finale 6/4 7/5 Freni/Rondina prima di fermarsi ad un solo punto dalla finale dopo una bellissima partita chiusa sul 3/6 6/3 11/9 contro le quotate Francia/Cereghini, teste di serie numero 2 del tabellone. In singolare, come testa di serie n. 10,dopo aver superato i sedicesimi (6/3 6/2 contro la laziale Alexandra Mancori) è stata eliminata agli ottavi contro la forte veneta Juno Chiodelli (4.1).