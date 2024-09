Caso Sangiuliano Boccia critica Meloni | È una donna pronta allo scontro ma sferra i suoi colpi al vento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) «La mia idea su come unadeve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». Con queste parole, Giorgia– durante il punto stampa al Forum di Cernobbio – ha derubricato la questione che ha portato alle dimissioni del suo ministro, Gennaro. Un giudizio sulla carriera di Maria Rosariache, a quest’ultima, non è andato a genio. Tant’è che nel giro di poche ore ha scritto un lungo post su Instagram per censurare le dichiarazioni della presidente del Consiglio. «Ognideve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui». L’imprenditrice di Pompei ha insistito sul piano del femminismo, definendo«una».