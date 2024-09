‘Cara Forlì’ al via la kermesse Sul palco Vandelli e i Santa Balera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) pronto per la due giorni delladedicata al liscio, ’Cara. Dopo il successo degli anni scorsi, l’edizione 2024 è dedicata a una speciale ricorrenza: i 70 anni di ‘Romagna mia’. Nata dal genio del maestro Secondo Casadei, il brano ha fatto la storia della musica italiana, diventando inno di un popolo e di una terra. Si parte oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza Saffi con la Banda Città di Forlì, Civitella e Cusercoli. La serata proseguirà sulcon un ospite d’eccezione, Maurizio, celebre frontman degli Equipe 84. Tornerà sul, dopo il successo dello scorso anno, anche l’Orchestra Cara Forlì, formata, tra gli altri, da Moreno Conficconi e Danilo Rossi. Il complesso è impegnato in un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso la biblioteca comunale Saffi.