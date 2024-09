BOCCIAto | la resa di Sangiuliano Dimissioni dopo il caso di Lady spia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Gennarosi è dimesso da ministro della Cultura. E, vista la piega che stava prendendo il Boccia-Gate, non poteva andare in un altro modo. Le voci di un suo arrivo a Palazzo Chigi iniziano a rincorrersi nel primo pomeriggio, poco prima delle 17 arriva la lettera in cui l'ormai ex ministro annuncia le. Si rivolge alla premier «Caro Presidente, cara Giorgia» scrive «ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto una prima richiesta di».lascia, dice, per non macchiare il lavoro fatto in questi due anni che non può essere fermato «per ragioni di gossip». Ribadisce che «mai un euro del Ministero è stato speso per attività improprie». Dice di essersi «attirato inimicizie» per «aver scelto di rivedere il sistema dei contributi al cinema».