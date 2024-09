Accoglienza migranti Lavorare in sinergia E favorire l’inclusione Quattro assunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) PISTOIA Trecentomila euro in tre anni per migliorare l’deiregolari su tutto il territorio provinciale. É questo il progetto "Pistoia all’Opera" che prevederà, fino al 2025, l’assunzione difigure specializzate in gestione dell’immigrazione, che a loro volta formeranno il personale delle cooperative del territorio impiegate nei progetti di. L’obiettivo è quello di incentivare e ampliare il confronto tra gli enti del territorio al fine di migliorare la rete dinei vari livelli in cui questa viene svolta. "Il bando che finanzia questo progetto – sottolinea il prefetto di Pistoia, dottoressa Licia Donatella Messina – è stato messo a punto dalla nostra Prefettura ed ha vinto un bando europeo. Il finanziamento di 300mila euro copre le attività del progetto per tre anni, incon la Onlus ‘Carretera Central’ di Siena".