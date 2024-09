Wilander | Se ti alleni sulla terra rossa diventi più intelligente Gli americani lo hanno capito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) “La rinascita del tennis americano durante questo US Open non viene dal cielo”, scrive Matssu L’Equipe. Tiafoe e Fritz in semifinale sono novità, nel tennis non più abituato a vedere gliprimeggiare. E com’è successo, dunque? “È il risultato di una serie di decisioni che tendono ad avvicinarlo al modello europeo“, dice l’ex numero 1 ora commentatore di Eurosport. “Tutto è iniziato con Patrick McEnroe, quando era direttore tecnico presso la Federazione Americana (2008-2014). Ha fatto la scelta molto forte di incoraggiare i suoi ragazzi a giocare moltobattuta. Frances Tiafoe è il tipico esempio. Nell’accademia che lo ha formato, ha giocato molto. È su questa superficie che impariamo davvero a costruire i punti. Ma non solo.