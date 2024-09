Venezia mostri in laguna | pellicciotti e colori-choc foto sconcertanti dal red carpet | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) È sicuramente l'edizione del Festival dipiù ricca di star hollywoodiane ma questo record positivo non è direttamente proporzionale al buon gusto esibito in passerella. Del pellicciotto beige (dello stesso colore dei capelli) della stupenda Angelina Jolie, arrivata per presentare il film su Maria Callas, già molti si sono espressi: inc'erano 30 gradi, 80 percepiti e con umidità cambogiana, nessuno si spiegava la scelta della stola pelosa della figlia di Jon Voight. Forse un omaggio allo stile austero della Callas, forse un improvviso raffreddore dell'ex moglie di Brad Pitt? Non si sa.