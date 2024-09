Social Card | tornano i 500 euro di ‘Dedicata a Te’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Torna finalmente la: i 500di “Dedicata a Te”, erano attensi con ansia da circa 1,33 milioni di famiglie A settembre torna finalmente la“Dedicata a Te”. Il bonus quest’anno cambierà in maniera sostanziale e porterà con se novità che rappresenteranno una luce di speranza per molte famiglie italiane in difficoltà. Quest’anno, il contributo massimo a famiglia è stato aumentato fino a 500: un deciso passo avanti rispetto ai precedenti 382,50. Quest’anno inoltre, il numero dei beneficiari si estenderà fino a 1,33 milioni di nuclei familiari. L’intento del governo con questa iniziativa è quello di provare ad alleviare le pressioni economiche su molte famiglie residenti in Italia, ma ci riuscirà? Torna la“dedicata a te”-Ansa-Notizie.