San Marino si regala un sogno | torna a vincere dopo 20 anni di bocconi amari

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ha perso 196 delle 206 partite giocate ed è la cenerentola del calcio mondiale, ultima al 210° posto con dietro solo l'Eritrea finita fuori classifica nel ranking Fifa: eppure Sansi èta una serata storica battendo 1-0 il Liechtenstein nello stadio Olimpico di Serravalle, con un gol di rapina al '53 dell'attaccante 19enne Nicko Sensoli che gioca in Serie D con la SanAcademy U22. Una vittoria attesa 20e 140 partite dalla nazionale del Titano il cui ultimo successo risaliva al 28 aprile 2004, sempre contro il Liechtenstein a Serravalle, ma quella prima e unica affermazione era arrivata in un'amichevole e non una partita di Nations League come stavolta. Al termine della gara ci sono state lacrime e scene di giubilo per la fine di quella che era la più lunga striscia negativa per una nazionale di calcio.