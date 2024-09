Rania di Giordania in Italia conquista il lago di Como più di Amal Clooney

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024)ditorna in, più precisamente torna al Forum Ambrosetti che si tiene a Cernobbio suldi, dal 6 all’8 settembre. Torna, perché la Regina vi aveva già preso parte nel lontano 2005 e già allora avevato tutti. Ci si aspetta dunque che faccia altrettanto anche in questa occasione.dial Forum Ambrosetti di Cernobbiodidunque è pronta a intervenire al Forum di Cernobbio che celebra la cinquantesima edizione proprio quest’anno. La Regina è stata invita assieme a molti altri leader politici e a esperti per parlare dei cambiamenti geopolitici, degli impatti economici, del nuovo ordine mondiale. Il titolo del forum infatti è “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Non è un caso che sia stata invitata propriodi