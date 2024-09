Paralimpiadi Parigi 2024 Valentina Petrillo | Lo sport deve essere inclusivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo aver centrato la qualificazione alle semifinali dei 200 metri femminili T12 alledi, atleta italiana paralimpica transgender, è intervenuta sulla polemica legata alla sua partecipazione tra le donne: “La prima parola chemessa nell’agenda di chi gestisce lo, sia olimpico che paralimpico, è quella dell’inclusione. Bisogna trovare una soluzione per includere rispettando quelli che sono gli attuali generi e contemplando il bisogno che ha una persona di sentirsi se stessa. Per me loè un valore, il valore delloè quello dell’inclusione: lonon può escludere, qui siamo per una competizione e per qualcosa che cidare gioia e ben. E’ questa la parola d’ordine, parliamo di eticaiva ed è da qui che bisogna partire. Io credo che se c’è la volontà una soluzione si trova”.