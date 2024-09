Nuovo direttore a Bolgheri | fuori Riccardo Binda dentro Daniele Parri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sarà, a quanto risulta al Gambero Rosso, ildel Consorzio Doce Doc Sassicaia. Subentrerà ache, in occasione della cena sul Viale diha dato il suo commiato per partire con la nuova avventura nell’Oltrepò Pavese, come racconta nell'intervista esclusiva al Gambero Rosso.ha una formazione nel marketing internazionale del vino e ha maturato varie esperienzedall’Italia, attualmente ricopre il ruolo di export manager nella cantina di Riparbella Caiarossa, dove dovrebbe rimanere fino a fine settembre. La staffetta consi ritroverà una denominazione solida sui mercati, dopo undici anni sotto la direzione di. Oggi, il Consorzio diè formato da 74 produttori i cui vigneti rappresentano il 99% dei 1.365 ettari totali.